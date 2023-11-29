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Почему их внуки в США, а они нам про патриотизм рассказывают: в сети возмущены историей семьи Стриженовых

Почему их внуки в США, а они нам про патриотизм рассказывают: в сети возмущены историей семьи Стриженовых

Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня хочу поделиться с вами историей, которая возмутила пользователей сети, касается она российской телеведущей и очаровательной женщины – Екатерины Стриженовой.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Куда свалят? В США???))))  Которые стоят на грани Гражданской войны и  Великой Экономической депрессии? Да дай Бог, чтобы детям и внукам Стреженовых хватило мест на корабле, отплывающем в Европу, а оттуда в Россию. Помните фильм &quot;Бег&quot;, как бегущие из  революционной России люди, берут штурмом пароходы на Константинополь.  Может они будут хвататься за шасси самолетов? Неужели Вы еще не видите будущего, котороет грядет? Вернее, катится на нас лавиной?
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Патриоты, где хотят, там и живут. У нас свобода.
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11 час.
Платон Платонов
Это верно. Патриота, по месту прописки не вычислить. У нас полно патриотов Америки с паспортами России и с собственностью.
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4 час.

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