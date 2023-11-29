Почему их внуки в США, а они нам про патриотизм рассказывают: в сети возмущены историей семьи Стриженовых

Natalija Osminina

Куда свалят? В США???)))) Которые стоят на грани Гражданской войны и Великой Экономической депрессии? Да дай Бог, чтобы детям и внукам Стреженовых хватило мест на корабле, отплывающем в Европу, а оттуда в Россию. Помните фильм "Бег", как бегущие из революционной России люди, берут штурмом пароходы на Константинополь. Может они будут хвататься за шасси самолетов? Неужели Вы еще не видите будущего, котороет грядет? Вернее, катится на нас лавиной?