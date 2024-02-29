Как разнообразить уборку и сделать ее приятнее? 7 способов

Давайте признаем: “Золушки”, которые обожают уборку, в меньшинстве. Большинство людей не очень-то любят пылесосить, сортировать стирку, оттирать жирные пятна со столешницы и в десятый раз за день протирать раковину.
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