Командир ВСУ подался в бега и привлек внимание силовиков

Станислав Лучанов, командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи бойцы подозреваются в похищении двух человек, ушел в «самоволку» и привлек внимание украинских правоохранителей.
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