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  • Leon Dan
    Хотят они. Это надо было делать еще вчера.Депутаты хотят за...
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    Но хозяин сам виноват. Оставил собачку без присмотра.И зачем было брать её в магазин? Разве нельзя было просто       ...Украденную из суп...
  • Элеонора Коган
    Как хорошо, что Бетти нашлась живой и здоровой!!!!Это просто чудо!!!!Украденную из суп...

Замглавы МИД РФ заявил, что о переговорах с Киевом не может идти речи

Речи о переговорах с Киевом после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область идти не может, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем, сообщается на сайте российского дипведомства.

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