Замглавы МИД РФ заявил, что о переговорах с Киевом не может идти речи

Речи о переговорах с Киевом после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область идти не может, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем, сообщается на сайте российского дипведомства.
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