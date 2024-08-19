Замглавы МИД РФ заявил, что о переговорах с Киевом не может идти речи

Речи о переговорах с Киевом после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область идти не может, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем, сообщается на сайте российского дипведомства.