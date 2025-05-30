Браво, Volkswagen: компания взяла тарифный удар на себя и пообещала не повышать цены на все свои автомобили до конца июня в США

На фоне обострения мировых торговых противоречий и растущего давления со стороны автомобильных пошлин компания Volkswagen объявила о продлении своего обязательства сохранять цены на все свои модели неизменными с конца мая до конца июня.
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