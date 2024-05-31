Виктория Боня купила себе виллу и распрощалась с домиком для прислуги

Над моделью Викторией Боней часто шутили, что они живет в домике для прислуги своего бывшего мужа. Теле-блондинка вернулась в Европу после годичного отсутствия, вызванного проблемами с получением визы в Европейский союз.
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