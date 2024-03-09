Политолог из Соединённого Королевства Александр Меркурис поделился сведениями о том, что печатающиеся во Франции газеты и местные политические деятели ошарашены тем, что глава государства Эммануэль Макрон проявляет агрессию в адрес Российской Федерации.
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