В Оренбургской области полицейские в Рождество помогли гражданам, застрявшим на трассе из-за прокола колёс

В Оренбургской области 7 января текущего года поздним вечером сотрудники ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Октябрьскому району лейтенанты полиции Александр Гладышев и Акылжан Нурмухамедов находились на маршруте патрулирования и неподалёку от села Первое Имангулово на обочине федеральной дороги заметили автомобиль «Нива» с включёнными аварийными сигналами и спущенным колесом.