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Американское издание: страны Прибалтики давно предупреждали о «российской опасности»

Американское издание: страны Прибалтики давно предупреждали о «российской опасности»

С самого начала специальной военной операции России на Украине главными союзниками Киева стали Польша, Латвия, Литва и Эстония.

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