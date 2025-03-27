Актер Дмитрий Певцов не поддержал лишение званий и наград уехавших артистов

Народный артист РФ актер театра «Ленком Марка Захарова» и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил против предложения гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного лишать званий и наград покинувших Россию артистов.
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