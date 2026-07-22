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Царьград

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Сергей Лавров: Запад снижает эффективность АСЕАН-сотрудничества

Сергей Лавров: Запад снижает эффективность АСЕАН-сотрудничества

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад мешает эффективному сотрудничеству в АСЕАН, нарушая принципы равноправия и взаимного уважения.

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