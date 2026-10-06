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Коллин Мюррэй-Бойлс: «Я могу серьезно влиять не только на свою команду, но и на НБА в целом»

Форвард « Торонто » Коллин Мюррэй-Бойлс  рассказал, что участие в семиматчевой серии первого раунда плей-офф Восточной конференции против «Кливленда» в прошлом сезоне укрепило его уверенность в себе.

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