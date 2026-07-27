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Политолог: давление Пентагона может подтолкнуть Трампа к переговорам с Ираном

Политолог: давление Пентагона может подтолкнуть Трампа к переговорам с Ираном

Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может быть вынужден вернуться к переговорам с Ираном из-за роста цен на топливо, снижения рейтингов и позиции американских военных.

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