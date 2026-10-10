Фальшивые брокеры похитили у жителя Чебаркуля более 780 тыс. рублей

Житель Чебаркуля, доверившись лжеброкерам, потерял более 780 тысяч рублей. Мошенники убедили его вложить деньги через фальшивое приложение для торговли, обещая прибыль.
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