Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за один день совершил выброс пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день совершил пепловые выбросы. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН).
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