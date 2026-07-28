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Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за один день совершил выброс пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за один день совершил выброс пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день совершил пепловые выбросы. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН).

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