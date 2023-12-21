Орбан поинтересовался, намерен ли ЕС принять Украину с новыми регионами России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.