Пенсионеры из Северодвинска перевели мошенникам 9,5 млн рублей

Супруги из Северодвинска 73 и 69 лет после серии звонков от лжесотрудников Пенсионного фонда, «Госуслуг» и Росфинмониторинга перевели на продиктованные счета около 9,5 млн рублей личных сбережений.
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