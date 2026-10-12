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Царьград

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Пенсионеры из Северодвинска перевели мошенникам 9,5 млн рублей

Пенсионеры из Северодвинска перевели мошенникам 9,5 млн рублей

Супруги из Северодвинска 73 и 69 лет после серии звонков от лжесотрудников Пенсионного фонда, «Госуслуг» и Росфинмониторинга перевели на продиктованные счета около 9,5 млн рублей личных сбережений.

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