Современные платья с вышивкой! Пока досмотрела до № 9, замечталась совсем…

В эти выходные я иду на свадьбу к близким друзьям. После приглашения передо мной сразу встало два вопроса: что подарить молодоженам и в чём пойти на праздник? И если с первым всё решилось довольно просто, то на поиск подходящего образа у меня ушел не один день.