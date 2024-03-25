Губернатор: мы получили больше двух тысяч звонков на линию помощи пострадавшим

РИАМО - 25 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ВКС с президентом России Владимиром Путиным отметил, что спасатели работают непрерывно на месте трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии