Губернатор: мы получили больше двух тысяч звонков на линию помощи пострадавшим

РИАМО - 25 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ВКС с президентом России Владимиром Путиным отметил, что спасатели работают непрерывно на месте трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.