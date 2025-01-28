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Освобождение Тимофеевки: бойцы спецназа использовали тактику скрытности и туман

Освобождение Тимофеевки: бойцы спецназа использовали тактику скрытности и туман

Бойцы ВС России рассказали, как освобождали один из населенных пунктов ДНР.Бойцы ВС России, участвовавшие в освобождении села Тимофеевка в Донецкой Народной Республике, поделились подробностями операции, которая состоялась 24 января.

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