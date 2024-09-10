Панорамные окна в классах, винтовая лестница в библиотеке, парты на одного человека: в минстрое показали, как будет выглядеть новая школа в Кузьминках.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Панорамные окна в классах, винтовая лестница в библиотеке, парты на одного человека: в минстрое показали, как будет выглядеть новая школа в Кузьминках.