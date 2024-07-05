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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Красота требует жертв, или почему нельзя злоупотреблять Витамином А (ретинола ацетат)…

Немного о самом Витамине А ускоряет кровообращение в коже устраняет воспалительные процессы (в том числе прыщи) предупреждает раннее старение кожи стимулирует регенерацию (восстановление) кожи выравнивает рельеф лица, избавляет от пигментных пятен и улучшает цвет лица повышает устойчивость кожного покрова к негативным воздействиям окружающей среды (солнце, низкие температуры и т.

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