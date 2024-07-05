Красота требует жертв, или почему нельзя злоупотреблять Витамином А (ретинола ацетат)…

Немного о самом Витамине А ускоряет кровообращение в коже устраняет воспалительные процессы (в том числе прыщи) предупреждает раннее старение кожи стимулирует регенерацию (восстановление) кожи выравнивает рельеф лица, избавляет от пигментных пятен и улучшает цвет лица повышает устойчивость кожного покрова к негативным воздействиям окружающей среды (солнце, низкие температуры и т.