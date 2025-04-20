Пропадет бесследно: могут ли пользователи Telegram восстановить переписку чата после удаления диалога в опции «у всех» Ольга БезродняяПользователи Telegram получили возможность полного контроля над своими сообщениями, но порой возникает вопрос, можно ли восстановить переписку, после удаления диалога «у всех».