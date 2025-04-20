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Пронедра

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Пропадет бесследно: могут ли пользователи Telegram восстановить переписку чата после удаления диалога в опции «у всех»

Пропадет бесследно: могут ли пользователи Telegram восстановить переписку чата после удаления диалога в опции «у всех»

Пропадет бесследно: могут ли пользователи Telegram восстановить переписку чата после удаления диалога в опции «у всех» Ольга БезродняяПользователи Telegram получили возможность полного контроля над своими сообщениями, но порой возникает вопрос, можно ли восстановить переписку, после удаления диалога «у всех».

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