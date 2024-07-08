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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как «напоить» глаза. Они ведь тоже хотят «пить»

Что и говорить, сегодня такое время, когда всё вступает в зависимость от цифровых технологий, и компьютер стал чуть ли не главным атрибутом не только для тех, кто работает, но и для учащихся… Ваша работа связана с длительным пребыванием около компьютера? Или же вы азартный игрок в компьютерные игры? А ведь значительная часть населения планеты, даже […].

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