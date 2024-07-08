Как «напоить» глаза. Они ведь тоже хотят «пить»

Что и говорить, сегодня такое время, когда всё вступает в зависимость от цифровых технологий, и компьютер стал чуть ли не главным атрибутом не только для тех, кто работает, но и для учащихся… Ваша работа связана с длительным пребыванием около компьютера? Или же вы азартный игрок в компьютерные игры? А ведь значительная часть населения планеты, даже […].