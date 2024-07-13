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Активист Бородин попросил генпрокуратуру проверить Кишлака на пропаганду ЛГБТ*

Активист Бородин попросил генпрокуратуру проверить Кишлака на пропаганду ЛГБТ*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к Генеральному прокурору с просьбой провести проверку рэпера Максима Фисенко (Кишлака) на предмет пропаганды ЛГБТ*.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Кишлака под ишака .
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