Активист Бородин попросил генпрокуратуру проверить Кишлака на пропаганду ЛГБТ*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к Генеральному прокурору с просьбой провести проверку рэпера Максима Фисенко (Кишлака) на предмет пропаганды ЛГБТ*.
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