Россия переориентировала экспорт нефти в страны третьего мира

С февраля 2022 года Россия перенаправила с европейского направления на другие рынки 90% нефти. Об этом заявил в программе «Вести» на вице-премьер правительства РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
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