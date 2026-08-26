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МОСИНФОРМ

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Овчинский: В бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» по программе КРТ построят административное здание и паркинг

Овчинский: В бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» по программе КРТ построят административное здание и паркинг

Более 1,6 гектара бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» отведут под строительство объектов для размещения городского автотранспортного предприятия, об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

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