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Натали Портман рассказала, как Рианна помогла ей пережить развод с мужем-изменником

Натали Портман рассказала, как Рианна помогла ей пережить развод с мужем-изменником

Рири оказала сильную поддержку Натали всего одним комплиментом! фото: Legion MediaНатали Портман стала гостьей вечернего шоу Джимми Фэллона и рассказала, как Рианна подбодрила ее в трудный период развода.

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