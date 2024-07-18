Натали Портман рассказала, как Рианна помогла ей пережить развод с мужем-изменником

Рири оказала сильную поддержку Натали всего одним комплиментом! фото: Legion MediaНатали Портман стала гостьей вечернего шоу Джимми Фэллона и рассказала, как Рианна подбодрила ее в трудный период развода.
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