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Район Коптево

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Собянин рассказал, как лаборатории городских служб проверяют воду и материалы

Сергей Собянин рассказал о работе собственных лабораторий московских городских служб. Такие подразделения действуют в организациях, отвечающих за разные направления городского хозяйства, и выполняют профильные задачи.

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