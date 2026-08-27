Собянин рассказал, как лаборатории городских служб проверяют воду и материалы

Сергей Собянин рассказал о работе собственных лабораторий московских городских служб. Такие подразделения действуют в организациях, отвечающих за разные направления городского хозяйства, и выполняют профильные задачи.
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