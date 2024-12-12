Ни бельмеса по-русски – нечего делать в школе. Хорошо, да, мало...

Александр Иноземцев

Из статьи (дословно): "Язык – один из, но далеко не единственный и не главный, признак, который следует учитывать при проведении миграционной политики и тем более при предоставлении человеку гражданства нашего государства. Базовым признаком является политическая лояльность Российскому государству и лояльность государствообразующему русскому народу. Как это определять? Очень просто. Если человек носит ваххабитскую бородку, закутывает свою жену в никаб, претендует на публичное совершение намаза в городах, требует для себя каких-то "особых" условий вроде "халяльного меню" в школе или деинсталляции рождественской ёлки – то этому господину следует отказать во въезде. Желательно навеки". --- Во-первых: __________ Мигранты __________ (от лат. migrans, род. падеж migrantis – переселяющийся), лица, проживающие НА ЗАКОННЫХ основаниях в государстве, гражданами которого они не являются. ---------------------------------- Во-вторых, базовым признаком является СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ России (в данном случае). --- ВСЁ! --- Законодательная база по иностранным гражданам (мигрантам) ЕСТЬ! Наведение порядка в ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ в соблюдении законов РЕШИТ проблему мигрантов.