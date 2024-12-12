Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ни бельмеса по-русски – нечего делать в школе. Хорошо, да, мало...

Ни бельмеса по-русски – нечего делать в школе. Хорошо, да, мало...

Правительство России поддержало законопроект о запрете приёма в школы детей мигрантов с плохим знанием русского языка.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
Из статьи (дословно): &quot;Язык – один из, но далеко не единственный и не главный, признак, который следует учитывать при проведении миграционной политики и тем более при предоставлении человеку гражданства нашего государства. Базовым признаком является политическая лояльность Российскому государству и лояльность государствообразующему русскому народу. Как это определять? Очень просто. Если человек носит ваххабитскую бородку, закутывает свою жену в никаб, претендует на публичное совершение намаза в городах, требует для себя каких-то &quot;особых&quot; условий вроде &quot;халяльного меню&quot; в школе или деинсталляции рождественской ёлки – то этому господину следует отказать во въезде. Желательно навеки&quot;. --- Во-первых: __________ Мигранты __________ (от лат. migrans, род. падеж migrantis – переселяющийся), лица, проживающие НА ЗАКОННЫХ основаниях в государстве, гражданами которого они не являются. ---------------------------------- Во-вторых, базовым признаком является СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ России (в данном случае). --- ВСЁ! --- Законодательная база по иностранным гражданам (мигрантам) ЕСТЬ! Наведение порядка в ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ в соблюдении законов РЕШИТ проблему мигрантов.
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23 час.
Людмила Фирстова
Несравнимые цифры
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23 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
У нас на площадке давно живут узбеки. Поселились где-то  в 2013 году. Живём мы дружно, но в разговорах они нам постоянно напоминают, что русских скоро не будет, что они нас всех уничтожат, им дали такую программу. Детей у них  много, говорят, а у вас мало. Мы вас всех задушим.
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17 час.

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