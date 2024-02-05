Посол Борисенко: Подавляющее большинство египтян тепло относится к РФ

Российский посол в Египте Георгий Борисенко сообщил, что многие жители страны хорошо относятся к РФ. Он добавил, что несмотря на попытки западных государств оказать давление на Каир, египтяне сохраняют теплое отношение к россиянам.
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