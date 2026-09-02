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Царьград

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Пожар в Ахтубинске: 40 эвакуированных остаются в гостинице

Пожар в Ахтубинске: 40 эвакуированных остаются в гостинице

В Ахтубинске, Астраханская область, горит вагон со сжиженным газом. Около 40 жителей, эвакуированных из зоны риска, временно размещены в гостинице.

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