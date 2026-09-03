Эстонию попросили вернуть деньги, выделенные на ракеты для ВСУ

Артем Геодакян/ТАСС Эстонским властям, скорее всего, придется вернуть деньги, которые ранее страна получила на закупку ракет для украинских боевиков.
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