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Эстонию попросили вернуть деньги, выделенные на ракеты для ВСУ

Эстонию попросили вернуть деньги, выделенные на ракеты для ВСУ

Артем Геодакян/ТАСС Эстонским властям, скорее всего, придется вернуть деньги, которые ранее страна получила на закупку ракет для украинских боевиков.

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