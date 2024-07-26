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Политик Нимайер: ФРГ скрывает данные по "Северным потокам" по одной причине

Политик Нимайер: ФРГ скрывает данные по "Северным потокам" по одной причине

Нимайер думает, что Германия не хочет компрометировать США. Об этом пишет "Москва 24"23 июля "Известия" выяснили, что Германия не будет публиковать промежуточные итоги расследования диверсии на "Северных потоках".

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