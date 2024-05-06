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Военное обозрение

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Украинские власти понимают, что помощи от Запада хватит лишь для стабилизации ситуации на фронте

Украинские власти понимают, что помощи от Запада хватит лишь для стабилизации ситуации на фронте

Масштабы поддержки США и Евросоюза не позволяют провести новое контрнаступление.

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