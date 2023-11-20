Дочь актрисы Веры Глаголевой Настасия показала редкий снимок с отцом

Дочь актрисы Веры Глаголевой с отцом улетела в Дубай, чтобы отпраздновать свой день рождения. Модель Настасия Овечкина опубликовала в соцсетях редкое фото с бизнесменом Кириллом Шубским, снятое возле знаменитого отеля "Парус" (Burj Al Arab).
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