В 2027 году будет только одна шестидневная рабочая неделя

Россиян в следующем году ждёт только одна шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России вырастут...
- ИМ В Госдуме заявили...
- Пассажиры такси м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым