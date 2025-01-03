СССР-Россия
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СССР-Россия

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Трамп — Путину: «А не хотите просто купить Запорожье и Херсон?»

Трамп — Путину: «А не хотите просто купить Запорожье и Херсон?»

  Сейчас любой скажет, как президенты США и России будут договариваться и на чем сговорятся — но всё окажется не так Чем ближе 20 января — день вступления Дональда Трампа в должность президента США, тем больше разговоров и домыслов о том, как он будет разруливать украинскую проблему, которую многие считают главным конфликтом современности.

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Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
Кому нужны подобные статейки с провокационным подтекстом? Кого щупаем?
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12 час.
Игорь Максаков
А у кого покупать то, что есть моё? Может быть и Москву предложат Путину купить? Ну и дела.
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9 час.
Надежда
Фредович, а &quot;Не хотите ли пройтиЦА Там, где мельница вертиЦА&quot;?😏
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1 час.

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