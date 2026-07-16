Предсказано усиление опасного природного феномена

Явление Эль-Ниньо достигнет своего пика в декабре 2026 года. Усиление опасного природного феномена предсказал австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» и доцент университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто, его слова передает РИА Новости.
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