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Предсказано усиление опасного природного феномена

Предсказано усиление опасного природного феномена

Явление Эль-Ниньо достигнет своего пика в декабре 2026 года. Усиление опасного природного феномена предсказал австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» и доцент университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто, его слова передает РИА Новости.

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