Как наши войска продвигаются на Купянском направлении, потеря этого города похоронит Зеленского Юлия СоколоваВ последние недели западные СМИ публикуют контрадикторные заявления относительно действий Российской армии на Купянском направлении.
Как наши войска продвигаются на Купянском направлении, потеря этого города похоронит Зеленского Юлия СоколоваВ последние недели западные СМИ публикуют контрадикторные заявления относительно действий Российской армии на Купянском направлении.
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