Пронедра

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Пока помним.День памяти проро...
  • Андрей Баканин
    Какой нахрен перелом!? Где он? В какую сторону? Зачем всякую хрень писать?!Перелом ситуации ...
  • Слава Охрименко
    так не хрен ехать на халяву и жить за чужой счет .Живите дома и убирайтесь за собой стройте у себя города и заводы .А...Ситуация с мигран...

Как наши войска продвигаются на Купянском направлении, потеря этого города похоронит Зеленского

Как наши войска продвигаются на Купянском направлении, потеря этого города похоронит Зеленского

Как наши войска продвигаются на Купянском направлении, потеря этого города похоронит Зеленского Юлия СоколоваВ последние недели западные СМИ публикуют контрадикторные заявления относительно действий Российской армии на Купянском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх