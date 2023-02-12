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Джеймс Харден – об уходе Ирвинга и Дюрэнта из «Бруклина»: «Теперь я не похож на сумасшедшего»

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден не удивлен, что «Бруклин» обменял Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта.

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