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ВК Пресс

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«Персонаж» вместо «Я»: как перестать тонуть в проблемах и включить режим спасателя

«Персонаж» вместо «Я»: как перестать тонуть в проблемах и включить режим спасателя

Вы когда-нибудь замечали, как усталость стирает границы между вами и вашими трудностями? Вы просыпаетесь — и сразу думаете о проблеме.

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