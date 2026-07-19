«Персонаж» вместо «Я»: как перестать тонуть в проблемах и включить режим спасателя

Вы когда-нибудь замечали, как усталость стирает границы между вами и вашими трудностями? Вы просыпаетесь — и сразу думаете о проблеме.
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