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Можин: США оказывают колоссальное давление на страны БРИКС

Можин: США оказывают колоссальное давление на страны БРИКС

США оказывают колоссальное давление на страны БРИКС, пытаясь держать их под контролем. Об этом заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

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