От подписчика ✍️ Местный житель указал на одну из наиболее частых причин происшествий на перекрестках: "Многострадальный перекрёсток Карла Маркса-Крестьянская (со стороны вокзала).
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От подписчика ✍️ Местный житель указал на одну из наиболее частых причин происшествий на перекрестках: "Многострадальный перекрёсток Карла Маркса-Крестьянская (со стороны вокзала).
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