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Царьград

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Пожарная тревога: 600 человек эвакуировали из центра наркологии в Москве

Пожарная тревога: 600 человек эвакуировали из центра наркологии в Москве

В Москве на Варшавском шоссе из-за срабатывания пожарной сигнализации были эвакуированы 600 человек из центра наркологии.

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