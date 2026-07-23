Каждое лето на даче некуда девать кабачки — я нашла простые рецепты, которые меня выручают

Пожалуй, один из самых популярных и доступных летних овощей — это кабачок. Как только на улице становится тепло, светло-зелёные плоды появляются на прилавках магазинов и рынков, а кто-то и сам выращивает кабачки на даче.
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