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Азаров: новое правительство Украины столкнется с банкротством страны

Азаров: новое правительство Украины столкнется с банкротством страны

США продолжат оказывать помощь Киеву и реструктурировать долги, пока в стране у власти находятся "американские марионетки", когда они уйдут, новое правительство Украины столкнется с банкротством государства.

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Комментарии
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Андрей
А ему какая печаль? Собрался в новое правительство?
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16 час.

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