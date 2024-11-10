США продолжат оказывать помощь Киеву и реструктурировать долги, пока в стране у власти находятся "американские марионетки", когда они уйдут, новое правительство Украины столкнется с банкротством государства.
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