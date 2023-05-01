360

162 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Дурак этот генерал.  Ибо не знает, что,  согласно военной стратегии, для  успешного наступления  нужно иметь троекрат...Генерал ВС США Ми...
  • Sergiy Che
    Как там раньше такое называлось: - "пчёлы против мёда"?))ЛДПР предложила з...
  • Владимир Козлов
    Как бы не получилось, что это будет использоваться в большинстве случаев именно в плохих целях. Надо этому ученому те...NYT: создатель не...

СЦКК: ВСУ утром 1 мая обстреляли Донецк, Новобахмутовку, Михайловку и Горловку

СЦКК: ВСУ утром 1 мая обстреляли Донецк, Новобахмутовку, Михайловку и Горловку

Украинские боевики утром 1 мая в очередной раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. За полтора часа ВСУ совершили семь атак, следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх