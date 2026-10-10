Сначала пустили, потом объявили угрозой: чему история «Рыбаря» должна научить россиян. Разбор ситуации с Михаилом Звинчуком и его командой

Соловьёв LIVE Меньше двух суток понадобилось, чтобы поездка в Черногорию обернулась задержанием и решением о выдворении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Швейцарии сгоре...
- АС Жесточайший ответ...
- Под знаком ОМОНА ...
Русофобия процветает.