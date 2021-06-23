Задачи России по итогам саммита Путин–Байден в Женеве

Женева показала, что Западу нужна передышка, но России успокаиваться нельзя Итоги состоявшегося 16 июня 2021 года в Женеве, российско-американского саммита в целом для России можно охарактеризовать как успех оперативного уровня Это следует считать безусловным успехом, так как нам удалось отразить фактически крупномасштабное, даже глобальное геополитическое наступление коллективного Запада, охватывавшее практически все аспекты, от финансов и экономики, до базовых понятийных императивов.